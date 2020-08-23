ميريام فارس تعاني من ألم بيروت: “قلبي عم يبكي.. للأسف دولتي كسرتني”

متابعة بتجـــــــــــرد: ابتعدت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن مواقع التواصل الإجتماعي بعد التفجير الإرهابي الذي فُجع به اللبنانيون وسرق أرواحًا عزيزة وخلّف دمارًا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب عدد من محبّي ميريام عن قلقهم عليها بعد انقطاعها عن نشر أي تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، وهو ما دفعها للخروج عن صمتها معربةً عن حزنها الشديد بسبب ما يحدث في لبنان فكتبت في تغريدة لها: “ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل، قلبي عم يبكي من جوا، لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للاسف دولتي كسرتني”.

وكانت ميريام قد وجهت منذ أسبوعين رسالة شكر إلى البلدان العربية والأجنبية التي مدّت يد العون إلى لبنان في مأساته، وقالت: “كل الشكر والإحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربي وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلي عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدي لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية”.

في حين وجّهت رسالة إلى المسؤولين في لبنان قائلةً: “أما حكامنا يلي ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم ” إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأي ذنب أُضرب”.