الوليد يشارك عاصي الحلاني في “حبيبي”

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني من تسجيل دويتو بعنوان “حبيبي” بمشاركة نجله الوليد، وهي من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي.

ومن المقرر طرح الأغنية ضمن ألبومه الجديد الذي تأجّل نظرًا لتفشّي فيروس كورونا المستجد، وما يمر به لبنان من أحداث بعد انفجار مرفأ بيروت.

وانتهى الحلاني من تسجيل عدد من أغنيات الألبوم، منها: “اضحكي”، و”رجّعتيني لبدايتي” التي تم طرحها الشهر الماضي وحصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

“رجّعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، وتوزيع عمر صباغ، والفيديو كليب من إخراج أحمد المنجد.