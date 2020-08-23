“قومي وقفي يا بيروت”.. إهداء ريم الشريف و”لايف ستايلز ستوديوز” إلى لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنانة ريم الشريف أغنية جديدة، لدعم الشعب اللبناني، بعد حادث المرفأ الذي وقع في الرابع من آب الحالي.

الأغنية تحمل اسم “قومي وقفي يا بيروت” وأهدتها لبيروت والشعب اللبناني، وصدرت على مختلف التطبيقات الموسيقية بدءاً من “أنغامي”.

ومن المقرر أن يخرج فادي حداد الفيديو كليب، مستخدماً مشاهد حقيقية لآثار التفجير والمؤثرات المرئية لتتماشى مع روح هذه الأغنية ومناسبتها.

“قومي وقفي يا بيروت” من كلمات أحمد عصام، لحن أحمد العقاد وتوزيع موسيقي مارك عبدالنور ومن إنتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.