جوانا ملاح تعود إلى الساحة من بوابة الأغنية الوطنية: “أنا عربية”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، عادت الفنانة اللبنانية الحاضرة في قلوب الجمهور بأرشيفها الفني جوانا ملاّح بأغنية وطنية جديدة تحمل عنوان “أنا عربية”.

ورغم المشهد المأسوي الذي حصل في لبنان يوم الرابع من آب، بعد التفجير الإرهابي الذي فُجع به اللبنانيون وسرق أرواحًا عزيزة وخلّف دمارًا، لم تستسلم جوانا ملّاح وأكملت ما أراد أن يحبطه حقد المجرمين على لبنان ومدينة بيروت الحبيبة، وأبصرت النور أغنية “أنا عربية”.

الأغنية من كلمات جوانا نفسها، وكتبتها في العام 2017، وتوجّهت في العام 2018 إلى مصر واجتمعت مع الموسيقار هاني شنودة الذي وضع بصمته على العمل. إذًا ولادة الأغنية تمّت في مصر، لكن جوانا قررت وضع صوتها عليها في لبنان بعد عطل تقنيّ حصل خلال وجودها في مصر. فعادت إلى لبنان ووضعت صوتها عليها في استديو ريمون الحاج الذي تولّى إعادة توزيع الأغنية.

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كتبت جوانا ملاّح كلمات الأغنية من أعماق قلبها ويعود ذلك إلى رغبتها في شدّ العصب العربي فتقول بتصريحات خاصة لجريدة “النهار”: “هذه الأغنية هي نشيد لبنان والعالم العربي، مع ما تجسّده من معاناة الطفولة ودعوة للسلام والعيش بأمل”. تتأسف على الجيل الجديد الذي يعيش تجربة الحروب والمصائب نفسها التي سبق وعايشها جيل الحرب: “نريد السلام. نريد العيش بأمان وأحلامنا وطموحاتنا وشبابنا وأولادنا”.

جدير ذكره أن جوانا ملاح أصدرت الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.