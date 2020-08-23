شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية WAP فى المركز الثانى لأشهر الإغانى السينجل فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أغنية WAP للنجمة العالمية كاردى بى ونجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون مازالت تحصد الكثير من النجاحات حول العالم، فقد جاءت أغنية " WAP " هذا الأسبوع بالمركز الثانى على مخطط الأغانى السينجل فى إنجلترا، والذى يضم عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وهو ما أعلنه عدد كبير من المواقع الشهيرة أبرزها " مترو " و " اوفيشال شارتس".

وكانت أغنية " WAP " محط تركيز وسائل الأعلام منذ اللحظة الأولى لأطلاقها بسبب تعاون 2 من أهم نجمات الراب معا و هن كاردى بى و ميجان ذا ستاليون ، إضافة الى الكليب الخاص بالأغنية الذى هز العالم فور إطلاقه.

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يذكر أن كليب أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمتى الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلى جينر مرتدية ثوبا ذا تصميم مثير " leopard print "، وجاءت فكرة الاعتراض على وجود جينر لعدة أسباب وأبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادى وقضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها فى الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر"، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلى جينر .

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلى جينر لم يكن ضروريا بالكليب، وكان على القائمين على الكليب إخبار نجمة "سمراء البشرة" بدلا من كيلى لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوى ضد ذوات البشرة السمراء".