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هادى الباجورى يضع شروطاً للموافقة على مسلسل دينا الشربينى فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل صناع مسلسل الفنانة دينا الشربينى، فى مفاوضات جادة مع المخرج هادى الباجورى، لإخراج المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث أبدت دينا الشربينى رغبتها فى التعاون مع الباجورى، خاصة أنها ترغب فى تقديم عمل درامى ينتمى لنوعية مسلسلات الاقتباسات العالمية.

وعقد مسؤلوا المسلسل الإضافة إلى دينا الشربينى، جلسات عمل مع الباجورى لإقناعه، خاصة أنه لم يقدم أعمالا درامية منذ فترة كبيرة، وانشغاله بالسينما منعه من الدخول في المنافسة الدرامية، حيث أبدى الباجورى رغبته فى خوض غمار التجربة، إلا أنه طلب بعض الشروط فى العقود حتى يتم التعاقد، إذ يدرس حالياً صناع المسلسل تلك الشروط، من أجل الاتفاق من عدمه.

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دينا الشربينى، تصور حالياً فيلم "ثانية واحدة" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وإخراج أكرم فريد، كما أوشكت على الانتاء من تصوير دورها في فيلم "30 مارس"، مع النجوم خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، وأسماء أبو اليزيد، وأخرون، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

 

 

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