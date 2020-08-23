إيرادات السبت.. "Peninsula" الثالث و"Ava" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 22 أغسطس، فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 30 ألفًا و674 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 20 ألفًا و575 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 19 ألفا و487 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 18 ألفا و582 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 18 ألفًا و237 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "live" محققًا 12 ألفا و427 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 12 ألفا و353 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 8 آلاف و559 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "My Spy" محققًا 8 آلاف و296 جنيهًا، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Toby Kebbell، والذي حقق 4 آلاف و925 جنيها.