إيرادات "توأم روحي" تقترب من مليوني جنيه في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حقق فيلم "توأم روحي" في يومه الخامس بدور العرض السينمائي، أمس السبت 22 أغسطس، إيراد قُدر بـ335 ألفًا و116 جنيهًا.

وجاء إجمالي ما حققه الفيلم في 5 أيام منذ طرحه يوم الثلاثاء 18 أغسطس "مليون و882 ألفًا و197 جنيهًا".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.