إحداهن احتمت داخل "الدولاب".. فنانات تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من النجمات على الظهور بشكل مميز أمام الجمهور، نظرًا للشهرة والنجومية اللاتي يتمتعن بها، ولكن بالرغم من تلك الشهرة إلا إنها لم تقف عائق أمام تعرضهن للاعتداء، ولم يخجلن من الاعتراف بذلك أمام الجمهور وأعلنّْ عن تعرضهن للضرب المبرح والعنف الجسدي من قبل شركائهن.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية، فنانات تحدثن عن إصابتهن والأذى النفسي الذي تعرضن له أمام الجمهور:

شاهيناز

نجمة ستار أكاديمي الفنانة شاهيناز ضياء، فاجئت الجمهور بظهورها غارقة في دمائها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وكشفت عن تعرضها للاعتداء والضرب على يد زوجها، مؤكدة أنها منفصلة عن زوجها بسبب المعاملة السيئة التي تتعرض لها، وحررت محضر بالأزمة.

شيرين

النجمة شيرين، عانت من العنف، وتعرضت للاعتداء من قبل زوجها السابق، وكشفت في لقاء سابق لها مع الإعلامية هالة سرحان، أن زوجها اعتدى عليها بداية من ثالث يوم زواج: "لقيت قلم نازل على وشي سألته ليه قالي انتي بتتفرجي عليا وأنا بسرح شعري؟"، وتحدثت عن استمرارها في الزواج منه رغم اعتداءه عليها مدة 10 سنوات للحد الذي جعلها كانت تختبئ منه في خزانة ملابسها، حتى قررت الانفصال عنه.

علا غانم

الفنانة علا غانم، فاجئت جمهورها بعد كشفها عن تعرضها للضرب من زوجها أمام ابنتيها، قائلة: "حسيت إني مكسورة ومعرفتش أعمل حاجة وقتها، فيها كسر لأمومتي، أنا الأمل بالنسبة لهم، لما حد يكسر والدتهم قداهم يبقى عيب، وقولت خلاص دي آخر مرة، وقررت إنهم مش هيشوفوا المنظر ده تاني أبدًا، وانفصلت".

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ميساء مغربي

قالت الفنانة المغربية ميساء مغربي، في حوار لقناة العربية، إنها تعرضت للضرب من زوجها وتم تعنيفها جسديًّا بسبب غيرته الشديدة عليها، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحاكم للحصول على الطلاق منه.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، كشفت عن تعرضها للعنف الجسدي، على يد طليقها المطرب أحمد سعد، خلال لقاءه ببرنامج "شيخ الحارة"، قائلة: "حياتي كانت في خطر مع أحمد وحاول يقتلني، ونُقلت للمستشفى، أنا مش عايزة أعيش معاه، والتعاسة كانت شعار حياتي معاه.. أحمد سعد تسبب لي في عاهة مستديمة، وفقدت جزءا من جسمي بسببه، وكان ممكن يكون مكانه السجن، ضربني في ضهري والضربة أفقدتني الطحال، ونزفت داخليًّا بشهادة الطبيب يحيى زكريا، وسكت وسترت عليه".

شوق الهادي

الفنانة الكويتية شوق الهادي، تعرضت أيضًا للضرب، وكشفت أنها كانت حاملًا من زوجها قبل خلافاتهما التي أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي، معربة عن امتنانها لإجهاضها وعدم إنجابها منه.