كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوم واحد يفصل فريق عمل "خان تيولا" عن الانتهاء من تصويره أو انتهاء تصوير فيلم "خان تيولا" في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهى صناع فيلم "خان تيولا" من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويتبقى لهم يومًا واحدًا لكي ينتهون من تصويره استعدادًا لطرحه فى السينمات خلال الأيام المقبلة.
فيلم "خان تيولا" بطولة وفاء عامر، نضال الشافعي، راندا البحيري، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبد الواحد، علي الشجيري، عبير منير، زهرة الحروفي، والمطرب عز الأسطول، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.
وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939، ومن المقرر أن يتم طرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، شاركت وفاء عامر مؤخرًا في مسلسل "إلا أنا" بحكاية تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، كمال أبورية، محمد عز، ونادية رشاد، ياسر علي ماهر، صفاء جلال، ديانا هشام، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مجدي السباعي، مصطفى عبد السلام، محمد العمروسي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز .