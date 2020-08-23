تراند اليوم : مذيعة ملقبة بـ”كيم كارداشيان العرب” تصدم اللبنانيين بفيديو فاضح (شاهد)

فجرت الإعلامية اللبنانية سازديل الملقبة بـ”كيم كاردشيان العرب” ضجة واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه بشكل فاضح في مطبخ منزلها في الكويت حيث تقيم.

وشاركت سازديل التي تقدم برنامج “عالسيف” في قناة العدالة الكويتيةمتابعيها على انستجرام” فيديو مصور وهي ترقص وتتمايل بشكل مثير في المطبخ على أغنية الفنان المصري رامي صبري “خطيرة”.

وتعرضت سازديل لهجوم واسع من قبل المتابعين على ظهورها بهذا الشكل في الوقت الذي لايزال فيه بلدها الأم يعاني من تبعات انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي تسبب في مقتل المئات وجرح الآلاف وأدى إلى تشريد ربع مليون لبناني.