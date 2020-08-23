تراند اليوم : دومينيك حوراني تظهر “شبه عاريه”.. والجمهور فى صدمة !

تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لهجوم عنيف من قبل متابعيها عبر السوشال ميديا بسبب إطلالتها التي اختارتها

للتعبير عن صدمتها تجاه ما حدث في لبنان من انفجار دمر العاصمة بيروت وخلّف وراءه مئات القتلي.

ونشرت دومينيك عبر موقع الصور والفيديوهات (إنستغرام)، صورة لها وهي ترتدي جاكيتا أسود مفتوحا أظهر معظم مفاتن

جسدها حيث إنها لم تكن ترتدي (حمّالة صدر)، وعلقت قائلة :”كيف معنوياتكم.. أعتقد اني بعدني تحت تأثير الصدمة؟”.