تراند اليوم : دومينيك حوراني تظهر “شبه عاريه”.. والجمهور فى صدمة !

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تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لهجوم عنيف من قبل متابعيها عبر السوشال ميديا بسبب إطلالتها التي اختارتها
للتعبير عن صدمتها تجاه ما حدث في لبنان من انفجار دمر العاصمة بيروت وخلّف وراءه مئات القتلي.
ونشرت دومينيك عبر موقع الصور والفيديوهات (إنستغرام)، صورة لها وهي ترتدي جاكيتا أسود مفتوحا أظهر معظم مفاتن
جسدها حيث إنها لم تكن ترتدي (حمّالة صدر)، وعلقت قائلة :”كيف معنوياتكم.. أعتقد اني بعدني تحت تأثير الصدمة؟”.
وانهالت عليها الانتقادات؛ وفقا لـ “تركيا الآن” إذ علق أحد المتابعين: “واضح كثير من الصدمة نسيتي **** بتاعتك.. اعتقد بعد كام يوم راح
تنزعي ملابسك كلها وتقولي صدمة.. ماتوا الناس شرفاء متسترين ومابقى غير اللي مثلك”.
وكانت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني قد حرصت، على طمأنة جمهورها عليها، بعد إصابتها هي وابنتها جراء انفجار مرفأ بيروت، وقرب منزلها من موقع الحادث