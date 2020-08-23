شقيقة هاري ماجواير تتعرض لهجوم بآلة حادة.. وقضية اللاعب تتأزم.. صور

رنا صلاح الدين - يبدو أن الأمور قد تطورت في أزمة محاكمة اللاعب هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يواجه واثنين من أصدقائه تهم تتضمن استخدام العنف، والإهانة وكذلك محاولة تقديم رشوة إلى مسئولين.

هاري ماجواير وشقيقته

كانت تقارير يونانية قد أكدت أن هاري ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم تورط في مشاجرة، مع سائحين إنجليزيين، وأُطلق سراحه بعد مثوله أمام محكمة في مدينة سيروس، لكن صحيفة "بروتو ثيما" اليونانية ذكرت أن اللاعب ستتم محاكمته الثلاثاء المقبل، أمام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، في محكمة جنايات سيروس.

شبكة "سكاي نيوز" نقلت عن ماجواير قوله بعد محاكمته: إنه أصبح طليقًا الآن، ويمكنه العودة إلى الأراضي الإنجليزية إذا أراد ذلك.

هاري ماجواير وشقيقته

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المدافع الإنجليزي نفى الاتهامات التي وُجهت إليه، كما قام بتشكيل فريق قانوني من الدرجة الأولى، يتكون من ثلاثة محامين يونانيين، بالإضافة لمحام وكله نادي مانشستر يونايتد، وسافر إلى اليونان في طائرة خاصة، بصحبة والد ماجواير، حيث تعد التُهم المواجهة إلى ماجواير من أخطر التهم في قانون العقوبات اليوناني.

هاري ماجواير وشقيقته

صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت أن الفريق القانوني قام بدفاع قوي عن اللاعب، مشيرة إلى أن شقيقته تعرضت إلى هجوم بآلة حادة، مما دفعه للدخول في مشادة مع الرجلين، بعدما رأى شقيقته في تلك الحالة.

ماجواير يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمة صفقة انتقاله من صفوف ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد، 85 مليون جنيه إسترليني، صيف عام 2019.

هاري ماجواير وشقيقته