رونالدو يضع نفسه في الحجز الإجباري

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رنا صلاح الدين - كشف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، أسطورة كرة القدم البرازيلي المعتزل، عن خضوعه للعزل الصحي في منزله بشكل تطوعي بجانب عائلته، وذلك بعدما خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.
رونالدو أعلن ذلك خلال تصريحات له رغم أن نتيجة الاختبار الذي خضع له جاءت سلبية، وأدى العزل إلى حرمانه من حضور بعض الفعاليات الدعائية المرتبطة بنهائي دوري أبطال أوروبا.
رونالدو
رئيس نادي بلد الوليد الإسباني الحالي، اضطر للاعتذار عن استضافة فعالية كان يعتزم تنظيمها في منزله، بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني وبعض وسائل الإعلام الرياضية، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام مساء اليوم الأحد بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
رونالدو
رونالدو قال إنه كان سيستضيف في الفعالية فائزين بمسابقة خاصة بالمصرف، لكنه فضل إلغاء الفعالية كإجراء احترازي خوفا من حدوث أي تطورات تؤدي لتفشي العدوى بالفيروس.
النجم البرازيلي الملقب بـ"الظاهرة" كتب رونالدو قائلا: "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا، فقررنا على الفور الخضوع لاختبارات، وجاءت نتيجتها سلبية، لكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية تماشيا مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".
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