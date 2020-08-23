كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بإطلالة كلاسيكية

رنا صلاح الدين - ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، وهما يرتديان ملابس كلاسيكية.

الصورة نشرها كريستيانو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ارتدت جورجينا فستان باللون البرتقالي بينما ارتدي الدون قميص باللون الأسود، بعد أن قضيا الأيام الأخيرة وسط البحر أثناء قضائهما لعطلتهما الصيفية بعد خروج رونالدو من بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

كريستيانو رونالدو

جورجينا حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بأحدث صورة لها من عطلتها الصيفية التي تقضيها منذ أيام وسط البحر مع صديقها وأطفالهما.. ونشرت صورتها وهي ترتدي فستان باللون الأبيض لحظة الغروب، وسط البحر من على اليخت الذي تقضي فيه عطلتها.

كريستيانو رونالدو كان قد ظهر في عدة صور خلال قضائه عطلته الصيفية في اليخت الخاص به برفقة أسرته، وذلك بعد خروج فريقه يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا.