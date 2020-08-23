«سي فيس».. كمامة بتتكلم وتترجم 9 لغات.. فيديو

رنا صلاح الدين - تمكنت شركة تكنولوجيات يابانية من تصميم "كمامة ذكية" يمكن وصلها بالهاتف، بهدف مساعدة الناس على التواصل في زمن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، ويمكنها ترجمة ما يقوله الشخص إلى 9 لغات بحسب الشركة المصنّعة.

ووفقا لـ"يورو نيوز" فتعد هذه سابقة، إذ لم يخترع أحد قبل اليابانيين كمّامة يمكن وصلها بهاتف بدءا من انتشار الوباء في ديسمبر 2019.

شركة "دونات روبوتيكس" أطلقت على الكمامة المختلفة اسم "سي فيس" وقد تساعد في التواصل بين الناس خصوصاً في ظل التباعد الاجتماعي المفروض في بلاد كثيرة حول العالم.

الكمامة تحوّل ما تقوله مباشرة إلى تطبيق خاص بها في هاتفك الذكي، الذي بدوره يذيع ما تقوله، ويمكن للتطبيق، كبرامج أخرى أصبحت معروفة اليوم، أن يترجم بطريقة فورية ما تقوله إلى لغات أخرى.

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تايسوكيه أونو، المدير التنفيذي لـ"دونات روبوتيكس" قال: إن الهاتف يمكن أن يعمل حتى على بعد عشرة أمتار من الكمامة، ويمكنه أيضاً تحرير ما تقوله عبر نصّ مكتوب، لا فقط عبر الصوت، ومع الكمامة الجديدة ستكون الاجتماعات أكثر أماناً، وهو ما قد يسمح للبعض بتخطي ضرورة العمل عن بعد.

كمامة تتحدث

وكان فريق العمل قد نجح بجمع نحو 800 ألف دولار خلال ثلاثة أيام تقريباً من أجل إنجاز الاختراع الذي عُرض على المانحين، ويتأكد أعضاء الفريق الآن من أن الكمامة غير مؤذية للجلد قبل البدء بتصنيعها في العام المقبل.

ويقول أونو إن شركته تلقت نحو 1000 طلبية حتى الآن، ويضيف أنه يتوقع أن يبلغ عدد الكمامات المطلوبة 150 ألفاً قبل البدء بعملية التصنيع. ويبلغ سعر الكمامة 40 دولاراً أمريكياً، كما أن سعر الترجمة في التطبيق سيحدد عبر اشتراك شهري يقدّر بعشر دولارات.

ويشير أونو إلى أن الشركة كانت تطمع للبدء بمشروع مشابه منذ عامين، غير أن سوق الطلب على الكمامات والأقنعة كان صغيراً جداً، ولكن الآن الوضع تغيّر.