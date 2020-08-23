للمرة الثالثة.. استمرار حبس مدير أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزيري

متابعة بتجــــــــــرد: جدّد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر استمرار حبس مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي السابق محمد وزيري 15 يومًا على ذمة تحقيقات النيابة في اتهامه بالنصب، وهي المرة الثالثة التي يتم له التجديد.

وكانت هيفاء وهبي حرّرت محضرًا عن طريق محاميها في أيار الماضي، برقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، تتهمه فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات، ودلت التحريات على صحة الواقعة.

جدير ذكره أن هيفاء وهبي انتصرت في معركتها الأولى ضد وزيري وتحديدًا في قضية فيلم “أشباح أوروبا”، وحصلت على أجرها في الفيلم كاملًا بعد اجتماع مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، كما كشفت النجمة اللبنانية عن خسارة وزيري قضية إثبات زواجه منها التي تقدم بها إلى محكمة الأسرة وذلك لعدم وجود عقد أصلي.