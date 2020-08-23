تايلور سويفت تتبرّع بـ 30 ألف دولار لفتاة برتغالية وتكشف السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: تبرّعت النجمة العالمية تايلور سويفت بأكثر من 23 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار) لطالبة برتغالية تعيش في بريطانيا تدعى فيتوريا ماريو، وذلك لمساعدتها مادياً للحصول على درجة جامعية في الرياضيات.

وأوضحت سويفت السبب الذي دفعها الى هذه المبادرة الإنسانية، مشيرة الى ان قصة هذه الطالبة ألهمتها لأنها سعت جاهدةً وبتفاني لجمع 40 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الإقامة والمعيشة أثناء دراستها للرياضيات في جامعة “وارويك”.

ويبدو ان هذه الطالبة ذكّرت سويفت بالتجربة الصعبة التي عاشتها الأخيرة في بريطانيا، اذ وصلت إلى بريطانيا ولم تكن تتحدث بالإنكليزية قبل أربع سنوات. وتمكنت من تحقيق أعلى الدرجات في امتحانات المدرسة وحصلت موقتا على مكان في جامعة “وارويك”، لكنها لم تكن مؤهلة للحصول على قروض أو منح بسبب وضعها بصفتها مهاجرة.