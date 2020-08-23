حقيقة وفاة إمينيم بشكل مفاجئ

متابعة بتجــــــــــــرد: أثيرت بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار تفيد بوفاة مغني الراب العالمي إمينيم، وذلك بعد انتشار تغريدة عبر أحد المواقع جاء فيها: “لقد قتلت إمينيم”، بدون أي توضيح. الأمر الذي جعل “هاشتاغ” “فالترقد بسلام إمينيم” يتصدر مع الكثير من تعليقات الحزن والصدمة.

وجاء من بين التعليقات: “اعتقدت أن إيمنيم توفي في الحقيقية، فكما تعلمون أنه عام 2020 وأي شيء ممكن وقوعه، لكنكم تخطيتم الحدود”. وعلَّق آخر: “فالترقد بسلام إيمينيم، ستبقى في قلبي إلى الأبد”.

وبعد هذا القلق الكبير الذي ساد بين محبي إمينيم، تواصل موقع “ميرور” البريطاني مع المتحدث الرسمي للنجم. واتضح أن النجم العالمي بخير ويحتفل بمرور 12 عاماً على تعافيه من الإدمان بعد تاريخ حافل من تعاطيه المخدرات التي كادت تفقده حياته.