مهن غريبة زاولها أهم نجوم العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: من يصدق أن بعض نجوم الفن في العالم الذين حققوا شهرة ووصلوا إلى السينما والدراما جاؤوا من مهن أبعد ما تكون عن الفن، نسمع أن أنطونيو كوين النجم العالمي الشهير كان يببع صحفاً على المحطات ويمسح زجاج السيارات وكان والده قاسياً عليه كي يعلمه مواجهة الحياة، هذا الدرس أخذه ليؤدي أهم الأدوار السينمائية ومنها “زوربا”.

ليس عيباً أن نأتي من أي مهنة المهم أن نصل إلى الفن وننجح ونعرف قيمة الحياة والمهن والعمل.

تعالوا نتعرف على أغرب المهن التي زاولها النجوم قبل أن يدخلو عالم الفن.

مارغو روبي

عملت النجمة مارغو روبي في مطعم “صب واي” قبل أن تقتحم عالم التمثيل وتقول إن كل فنان له بداياته المتواضعة وأنها كانت تعد الشطائر في المطعم.

كيت ميدلتون

عاشت كيت ميدلتون حياة متواضعة قبل أن تتزوج أميراً وتحظى بلقب دوقة، فقد كانت تعمل لدى متجر الأزياء الفاخرة Jigsaw في قسم الإكسسوارات وقد حصلت على الوظيفة من خلال التواصل مع مؤسس العلامة التجارية، بيل روبنسون.

تايلور سويفت

عملت المغنية الأميركية خلال طفولتها في مزرعة إذ كانت ترش الأشجار بالمبيدات الحشرية وتهزها لإبعاد الحشرات عنها وذلك حتى لا تفقس داخل منزل شخص ما وبالتالي تتسبب في مشكلة كبيرة.

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ميغان ماركل

قبل أن تصبح ممثلة وأن تدخل العائلة البريطانية المالكة كانت ميغان ماركل خطاطة محترفة لدى شركة Paper Source

بين عامي 2004 و2005، كما أنها عملت على توجيه الدعوات لحضور حفل زفاف Robin Thicke و Paula Patton.

بيونسيه

من الصعب التفكير في بيونسيه على أنها ليست سوى نجمة شهيرة ومتألقة، ولكنها في إحدى الفترات قبل أن تدخل عالم الشهرة كانت بحاجة لكسب قوتها اليومي ولذلك كانت تساعد والدتها التي تمتلك صالون تجميل من خلال كنس شعر الزبائن عن الأرض.

براد بيت

أول وظيفة عمل بها الممثل الأميركي براد بيت كانت في مطعم الدجاج El Pollo Loco، حيث كان عليه الوقوف في الخارج مرتدياً زي الدجاجة والتلويح أمام العملاء لجذبهم لتناول الطعام في المطعم.