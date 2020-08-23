شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تقيم حفلا "أون لاين" هذا الشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون إقامة حفل افتراضى فى وقت لاحق من هذا الشهر، وهو الخبر الذى قابله عدد كبير من عشاق موسيقى الراب بحماس شديد.

وأعلنت نجمة الراب الشهيرة أنها ستحيي حفلا " أون لاين " و هو اول حفل افتراضي لميجان على الإنترنت منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا " covid-19 " و هو ما أجبر الكثير من النجوم علي إقامة الحفلات علي الإنترنت ، وذلك حسب موقع " ام ان أي " ، و من المقرر أن يقام الحفل في 29 أغسطس الجاري ، وستبدأ في الساعة 6 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11 مساء بتوقيت جرينتش).

ووفقًا لـ " Pitchfork "، سيتميز الحفل الموسيقي بإخراج إبداعي من مصمم الرقصات والراقص JaQuel Knight .

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يذكر أن ميجان ذا ستاليون أشعلت الأجواء مؤخرا بتقديمها أغنية WAP مع نجمة الراب الشهيرة كاردي بي وهو الكليب الذي أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير، والذي حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلي جينر مرتدية ثوبا ذى تصميم مثير " leopard print "، وجاءت فكرة الاعتراض على وجود جينر لعدة أسباب وأبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادى وقضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها في الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر"، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلي جينر .

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلي جينر لم يكن ضروريا بالكليب، وكان على القائمين على الكليب إخبار نجمة "سمراء البشرة" بدلا من كيلي لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوي ضد ذوات البشرة السمراء".