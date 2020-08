لورين هاشيان تهدي أغنية حب لـ”الصخرة”

متابعة بتجـــــــــــرد: دفع الحب المطربة الأمريكية لورين هاشيان إلى إهداء أغنية إلى زوجها الممثل والمصارع السابق دواين «ذا روك» جونسون بمنسبة عيد زواجهما الأول.

وغنت لورين لزوجها أغنيتها التي ألفتها بنفسها خصيصاً له تحت عنوان Step Into a Love Like This أو خطوة في حب مثل هذا التي قالت عنها إنها أكثر أغنية شخصية تعبر عن مشاعرها، وغنتها لأول مرة لزوجها في يوم زواجهما 18 أغسطس 2019.

وكتبت الزوجة المحبة في موقعها على إنستغرام «يمر اليوم عام على زواجنا، أستطيع أن أشارك تلك الأغنية مع الرجل الذي أناديه بزوجي، أمام بناتي الصغيرات، وعائلتي وأصدقائي».

وأضافت لورين (35 سنة): «ظهورك في حياتي شرف وهدية ثمينة، سعيدة لأننا نفكر في حياتنا وحبنا، ولا أستطيع حقاً أن أصدق الأشياء التي تمكنا من مشاركتها في حياتنا».

وقالت في تغريدة أخرى مصحوبة بإيموجي قلب «اليوم أعترف أريد أن أقول عام سعيد لحبي وزوجي وهو روح مليئة بالحب، عقبال 52 سنة»!

وتقول كلمات الأغنية التي تترنم بها لورين بكل إحساس «خلقنا بنتين جميلتين، انظر لعالمنا الجميل، أنت توأم روحي، لم أشعر بأمان مثل هذا من قبل، لم أشعر بمثل هذا الحب الخالي من الخوف، بوجودك اختفت كل الأشياء السيئة».

من جانبه، رد الممثل الشهير على تحية زوجته بأحسن منها، ونشر مقاطع من زفافهما في هاواي، وعلق على الأغنية قائلاً: «أشعر وكأن الملائكة تغنيها معنا..».