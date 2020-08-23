نيللي كريم مفاجأة أحمد الفيشاوي في “30 مارس”

متبعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صورًا تجمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس فيلمه الجديد “30 مارس” عبر صفحته الرسمية في موقع «إنستغرام».

وتطل نيللي كريم كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم، حيث صوَّرت مشاهدها التي جمعتها بالفيشاوي، ومن المقرَّر الانتهاء من تصوير أحداث الفيلم خلال الأيام المقبلة.

ويُشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، صبري فواز، أسماء أبواليزيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد خالد موسى.