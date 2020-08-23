أمينة خليل: تحديت نفسي في “توأم روحي”

متابعة بتجـــــــــــرد: اعتبرت الفنانة المصرية أمينة خليل تجسيدها لأكثر من شخصية ضمن أحداث فيلم “توأم روحي” للمخرج عثمان أبولبن تحديًا كبيرًا لها كممثلة.

وقالت أمينة، في تصريحات صحفية لها، إنها كانت متشوقة لعرض الفيلم بدور العرض، وتشعر بتلهف شديد لمعرفة ردة فعل الجمهور حياله، مضيفة: “بذلنا أقصى جهد ممكن لخروجه علي أفضل نحو، وهنا لا بد أن أشكر المنتج أحمد السبكي على توفيره لكل الإمكانيات الإنتاجية لتقديم فيلم جيد الصنع، والشكر موصول لزملائي حسن الرداد وعائشة بن أحمد وكل صناع الفيلم”.

وجرى تصوير مشاهد الفيلم، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية، بين مصر وفرنسا.

وتدور أحداث “توأم روحي” في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب تجمع بطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل، ومع تصاعد الأحداث تواجه الحبيبين العديد من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق حبهما.

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الفيلم من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كل من: حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.

يذكر أن المنتج أحمد السبكي طرح مؤخراً الإعلان الرسمي لـ”توأم روحي”.