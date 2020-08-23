بالصور – أول ظهور لـ سمير غانم بعد شائعة مرضه

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة دنيا سمير غانم على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”؛ مجموعة صور جديدة تجمعها مع والدها الفنان سمير غانم، خلال احتفالها بيوم ميلاد صديقتها الفنانة ميساء مغربي، وذلك في أحدث ظهور له بعد تداول الكثير من الشائعات عن مرضه، وعلقت دنيا على الصور قائلة: “العشق.. ربنا يخليهولنا ويحفظه يارب”.

وظهر النجم المصري القدير بكامل صحته وعفويته المعهودة من خلال طريقته المرحة في الضحك والتفاعل مع ابنته وصديقتها.

يذكر أن الفنان سمير غانم استأنف عرض مسرحية “الزهر لما يلعب” والتي تشاركه البطولة فيها الفنانة شيرين، وذلك مع عودة النشاط المسرحي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إيقاف عرضها، حيث انطلقت يوم 23 كانون الثاني (يناير) الماضي وحققت نجاحاً كبيراً أثناء عرضها على مسرح مكتبة مصر الجديدة، ويشارك في بطولتها بجانب سمير غانم وشيرين كل من إيمي طلعت زكريا، ورضا حامد، إخراج طارق الإبياري نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

جدير بالذكر أن سمير غانم يلتقي مع الفنانة شيرين للمرة الثانية على المسرح بعد اللقاء الأول الذي جمع بينهما في مسرحية “المتزوجون”، والتي مر على عرضها ما يقرب من 40 عاماً، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب ثلاث سنوات منذ تقديمه “سيبوني أغني”، عام 2017، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.