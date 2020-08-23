بالصور – مالوما يحتفل بنجاح ألبومه الجديد في أجواء صاخبة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم الكولومبي العالمي مالوما بالنجاح الكبير الذي يحققه ألبومه الجديد PAPI JUANCHO، منذ الساعات الأولى على طرحه عبر المنصات الموسيقية العالمية الكبرى.

ونشر مالوما عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورًا من الإحتفالية الخاصة بالألبوم والتي شاركه بها عدد من الأصداء المقربين في رحلة بحرية في مدينة ميامي. وأظهرت صور مالوما الأجواء الصاخبة التي سيطرت على الإحتفالية، كما حصدت أكثر من مليون “لايك” في ساعات قليلة جدًا.

ألبوم PAPI JUANCHO هو الألبوم الخامس في مشوار مالوما الفني، ويتضمن أغنية مالوما الأخيرة “هاواي” وأغنية “ADMV” التي طرحها في شهر أبريل الماضي، وأصدرها مع مقطع فيديو ظهر فيه كرجل عجوز.

جدير ذكره أن مالوما قدّم في العام الماضي مع ملكة البوب مادونا أغنية Medellín”. ومن المقرر أن يؤدي مالوما كجزء من جوائز موسيقى الفيديو التي تنظمها MTV عن بُعد في 30 أغسطس الحالي.