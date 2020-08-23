أزمة النسب تتصاعد بين هالة صدقي وزوجها

تصعيد جديد تشهده الخلافات بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، الذي يتهمها بالاستيلاء على أموال بموجب توكيل، ويدعي استخدامها بويضات سيدة أخرى لحدوث الحمل بعد زواجهما.

زوج الفنانة هالة صدقي وجه ما وصفة بـ"استغاثة" للنائب العام المصري في مقطع فيديو جديد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "لن أتنازل عن حقي في أي شىء، ومتمسك بحقوقي كاملة".



وتابع سامح يوسف: "لست طامعا في أكثر من حقي، ومتأكد أنهم أولادي مية في المية، لكن من حقي أعرف مين أمهم، محتاج تحليل DNA وبصمة صوتها على الفيديو الشهير".

وأضاف: "القضية مستمرة وسوف أتولى الدفاع فيها بنفسي لأنها قضيتي، ولن أتنازل عن حقوقي".





كان صلاح السقا محامي زوج الفنانة هالة صدقي، أعلن انسحابه تماما عن القضايا التي تجمع بينها وزوجها سامح سامي، وأنه لن يكون محاميا لزوجها حفاظا على أسرة الفنانة.

ووجه صلاح السقا رسالة لكل من الفنانة هالة صدقي وزوجها، طالبهما خلالها بالتنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الأسرة والعيش في سلام واستقرار.

كما وجه رسالة لأبنائهما "سامو ومريم" قائلا: "أعتذر عن كل ما كتب في الصحافة وأنتم أشرف من أي شخص، ولا بد الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله ستحل الأمور خلال الفترة المقبلة"، حسب صحف محلية.

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من جانبها ردت الفنانة هالة صدقي على قضية إنكار النسب التي رفعها زوجها، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك" قائلة: "(لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفي الآخر يرفض يطلق، منتظرة الثمن)".

وكتبت في منشور آخر: "طيب ربنا يعمل إيه تاني للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل.. انفجارات وحال ناس بيتقلب في ثانية.. كورونا وفيروس يظهر ويموت آلاف من البشر ويغير حال العالم كله برضه في ثانية.. وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل إيه مع نوعيه البشر دى)".

وحذرت هالة صدقي من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.





وبعد انسحاب محامي زوجها من الدعاوى القضائية المرفوعة من الأخير، علقت هالة صدقي مؤكدة إنها "لن تترك حقها بعد التشهير بها وأولادها، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي وضد زوجها سامح سامي".

وأضافت: "سأحصل على حقوق أولادي، خاصة أن خلافي مع زوجي يعود إلى 5 سنوات ماضية، ورغم ذلك كنت ملتزمة الصمت لكن حان الوقت لأعلن عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو أوضح فيه كل ما حدث".

بدأت الحرب بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه، كما اتهمها باستخدام بويضات سيدة أخرى لحدوث الحمل بعد زواجهما، على حد زعمه.



