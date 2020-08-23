شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد يفصل فريق عمل "خان تيولا" عن الانتهاء من تصويره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل فيلم "خان تيولا" من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويتبقى حتى الآن يوم واحد تصوير استعداد لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعى وراندا البحيرى، وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
ويعمل وسام المدنى مخرج الفيلم على الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك حتى ويصبح الفيلم جاهزا للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التى تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذى تتم الاستعانة بهم فى الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
وشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .
"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجرعفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.
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