صورة| أحمد جمال يتغزل في زوجته: "مستحملاني في كل حالاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد جمال سعيد صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق على الصورة بقوله: "هتفضل هي الضهر والسند، شكرًا إنك دايما معايا في الحلوة والمرة ومستحملاني في كل حالاتي يا شريكة الكفاح والرحلة".

يذكر أن آخر ظهور لأحمد جمال سعيد كان دور الشهيد وائل كمال في مسلسل الاختيار، بالإضافة إلى دور "عمرو" في مسلسل "ونحب تاني ليه". كما ينشغل حاليًّا بتصوير دوره في فيلم "قبل الأربعين"، ومسلسل "شارع 9".