محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة لها أظهرت ملامح وجهها عن قُرب، لتؤكد للجمهور عدم خضوعها لعمليات تجميل.
وعلقت "داليا"، على الصورة موجهة حديثها للجمهور: "مساء الخير كلوز أهو علشان تتأكدوا إنه مفيش عملية في مناخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدودي ولا انتوا إيه رأيكوا قولوا بجد".
يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وشارك في بطولته إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى تنشر صورة مقربة لوجهها: "لم أخضع لعمليات تجميل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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