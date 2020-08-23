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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أشادت الفنانة ندى بسيوني، بموقف لاعب نادي الزمالك مصطفى محمد، عقب إحرازه الهدف الثاني للأبيض في المباراة التي جمعت بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري.
وكتبت بسيوني، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "موقف يحترم ويستحق التحية للاعب مصطفى محمد بعد احتفاله بهدفه ودعم مؤمن زكريا".
يذكر أن الزمالك حقق فوزًا على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ببطولة الدوري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعمه مؤمن زكريا.. ندى بسيوني تشيد بموقف لاعب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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