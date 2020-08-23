عابد فهد يبدأ تصوير مسلسل "نبض" قريباً

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"الخليج 365" من بيروت: وقع النجم السوري الكبير عابد فهد، والكاتبة نادية الأحمر، والمخرج محمد لطفي عقوداً مع شركتي I see media - اياد الخزوز، و جولدن لاين - نايف وديالا الاحمر، للمشاركة بعمل جديد يحمل عنوان "نبض" وذلك بعد نجاحهم في مسلسلي هوس والساحر.
سيبدأ التصوير قريباً بإمارة أبو ظبي، وجاري حالياً استكمال باقي فريق العمل.
ويتوقع أن يكون مسلسل نبض من أضخم الانتاجات العربية لهذا العام إن لم يكن أكبرها.
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