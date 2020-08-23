"أدينا ماشيين".. مصطفى كامل يطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى كامل ثانى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "أدينا ماشيين"، على موقع يوتيوب، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، وتقول كلماتها: "أدينا ماشيين سنـيـن العمر بنقابل قلوب خــاينين صحيح متغيره الأشكال أو العناوين ودقنا يا قلبى ويل الويل انــا وانت وادينا عايشين".

مصطفى كامل كان قد طرح أول أغانى ألبومه الأسبوع الماضى وهى بعنوان "كارت أحمر" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر واحتل مصطفى ترند يوتيوب حيث جاء الكليب فى المرتبة 12 فى قائمة الترندات.

من ناحية أخرى انتهى مصطفى كامل من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، والألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبد العزيز أمين، والتوزيع الموسيقى باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر ولأول مره يتم تصوير الألبوم بالكامل بطريقة المينى فيديو بمعنى تصوير الأغنية بأكثر من Take بدلاً من كليب كامل.

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كما أكد كامل لـ"الخليج 365" أنه اختار العودة فى أغنيات الألبوم إلى لونه الفنى الذى اعتاد عليه منذ بداياته، من خلال أغنيات دراميه تحمل مضمونا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما يحدث فى سوق الفن حالياً من أغان لا معنى لها ولا تحمل أى رسائل فنيه بل ولا ترقى إلى صناعة جيل يتم تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقى.

وكان الفنان مصطفى كامل قد طرح أغنية وطنية مؤخراً بعنوان "بسم الله" عن بطولات الجيش المصرى، من كلماته وألحانه ومن غناء كورال الأوبرا، توزيع طه الحكيم، ويقول مطلع الأغنية: "بسم الله الله أكبر ع الرجال، ع الأسود اللى بعطشهم في الصيام عبروا القناة".