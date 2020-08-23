شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى مع أحمد رزق بمسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان نضال الشافعى لمسلسل "فى يوم وليلة" الذى يقوم ببطولته النجم أحمد رزق، حيث تعاقد مؤخراً على المشاركة فى بطولة العمل ليجسد دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث، كما تجرى مخرجة العمل شيرين عادل اختيار باقى الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل، خاصة أن العمل يعتمد على 3 بطلات أمام رزق وتم التعاقد مع بطلتين الأولى ايتن عامر والثانية ولاء الشريف وجارى اختيار البطلة الثالثة.

مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومن المقرر البدء فى تصويره نهاية أغسطس الجارى لعرضه فى بداية الموسم الشتوى.

ومن ناحية أخرى يشارك نضال الشافعى فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز حيث يواصل تصوير دوره فى الديكور الخاص به، والعمل من إخراج أحمد علاء الديب، تأليف باهر دويدار ويشارك فى بطولته كل من هند صبرى وصلاح عبد الله ومادة زكى وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم.