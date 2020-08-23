جنيفر لوبيز تنضم لحملة زهير مراد..."معاً سننهض من الرماد"

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بالحملة التي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد بهدف جمع التبرعات للجمعيات الخيرية التي تساعد المتضررين من تفجير مرفأ بيروت.

ونشرت لوبيز صورة لها عبر حسابها على الإنستغرام وهي ترتدي القميص الخاص بالحملة Rise From The Ashes .

وعلّقت عليها قائلة:"معاً سننهض من الرماد. شاركوني وصديقي العزيز زهير مراد في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمّرة."

وأضافت:"مئة في المئة من أرباح شراء القميص ستعود الى الصليب الأحمر اللبناني وجمعية فرح العطاء".

وسبق لوبيز في المشاركة بالحملة الممثلة وعارضة الأزياء الكولومبية صوفيا فيرجارا ، وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو، والعارضة الأسترالية شانينا شايك. بالإضافة للعديد من النجمات العربيات.