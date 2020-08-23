شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد محامى فى "تحت تهديد السلاح" أمام هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجوم بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم هانى سلامة، شخصية محامى، ومن المقرر البدء فى تصوير الفيلم أول سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل.

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ويعقد حاليا فريق عمل فيلم "تحت تهديد السلاح"، للنجم هانى سلامة، جلسات عمل مكثفة للبدء فى تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ يجرى المخرج ماندو العدل حاليا معاينة أماكن التصوير فى عدد من الأماكن المتفرقة، والفيلم يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من عمرو عبد الجليل وغادة عادل، وياسمين رئيس وعدد كبير من الفنانين، ومن إنتاج أحمد السبكى.

ويعود النجم هانى سلامة للسينما مجددًا، بفيلم "تحت تهديد السلاح"، للمؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج ماندو العدل، وذلك بعد غياب استمر 9 سنوات كاملة، منذ أن قدم فيلم "واحد صحيح" عام 2011، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادى الباجورى.