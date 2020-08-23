شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Dynamite لفريق BTS يحصد 128 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفريق الكورى الشهير BTS منذ الساعات الأولى لأطلاقه كليب " Dynamite " على موقع "يوتيوب" أن يحقق نجاحا كبيرا وملحوظا، حيث يعرف الفريق بأنه من أهم وأشهر الفرق الغنائية حاليا على الساحة الفنية.

حقق كليب " Dynamite " نسبة مشاهدة مذهله على موقع " يوتيوب"، حيث وصلت إلى 128 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

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يذكر أنه بعد أن اطلق الفريق الشهير " التيزر " الرسمى لـ " Dynamite " ومدته 28 ثانية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " ، كانت نسبة المشاهدة من المؤشرات الواضحة أن الملايين ينتظروها ، فقد وصلت نسبة مشاهدة " التيزر" 41 مليون مشاهدة خلال أول يومين فقط لتصل اليوم الي 59.3 مليون مشاهدة علي "يوتيوب".

يذكر أن الفريق الكورى BTS يسعى حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة من أجل الترويج للأغنية ، حيث يمتلك BTS جدول مذهل يظهر الاحداث التى سيحرص جمهور هذا الفريق على متابعتها سواء من اطلاق اعمال فنية ، ومن أبرزها أن فريق BTS سيحل ضيفا على برنامج " Today Show " وذلك يوم 24 أغسطس الجاري ، كما ينتظر محبى و عشاقى فريق BTS مشاركتهم حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 و هو واحد من أهم و أشهر الاحداث الفينة، ومن المقرر أن يقام فى 30 أغسطس الجارى.