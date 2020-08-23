محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

احتفل الوليد عاصي الحلاني بعيد ميلاد والدته، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق "الوليد" على الصورة قائلًا: "ينعاد عليكي وعقبال الـ 100 يا أحلى أم الوليد، الله يخليلي إياكي ويطول عمرك.. بحبك". من ناحية أخرى، طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا أغنية "على مين متكلين"، للتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجل عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والدته: "عقبال الـ 100 يا أم الوليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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