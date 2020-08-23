صور| جلسة تصوير جديدة لـ نيللي مقدسي بالعلم اللبناني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت نيللي في الصور حاملة العلم اللبناني، وعلقت: "وطني أنتَ هو الحضن الدافئ الذي أشمُّ فيه رائحة أمّي وأشعر به بأمان أبي".

من ناحية أخرى، أعادت نيللي مقدسي مؤخرًا تقديم أغنية "حنين" للمطربة الكبيرة وردة، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي، وكلمات الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد.