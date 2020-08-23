- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان محمد هنيدي، على الاحتفال بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي، على طريقته الخاصة.
ونشر هنيدي، صورة له من أحد أعماله تعبيرًا عن هذا الحدث الرياضي، عبر حسابه على تويتر، وعلق بقوله: "لعلمك دي أقل حاجة عندي، ومارضتش أزود عشان شعور الزملاء".
يذكر أن الزمالك حقق فوزًا على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ببطولة الدوري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد كوميدي من أفلامه.. محمد هنيدي يُعلق على فوز الزمالك في القمة 120 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.