بمشهد كوميدي من أفلامه.. محمد هنيدي يُعلق على فوز الزمالك في القمة 120

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد هنيدي، على الاحتفال بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي، على طريقته الخاصة.

ونشر هنيدي، صورة له من أحد أعماله تعبيرًا عن هذا الحدث الرياضي، عبر حسابه على تويتر، وعلق بقوله: "‏لعلمك دي أقل حاجة عندي، ومارضتش أزود عشان شعور الزملاء".

يذكر أن الزمالك حقق فوزًا على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت ببطولة الدوري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.