بيومي فؤاد يحتفل بافتتاح مشروعه الجديد بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري بيومي فؤاد بافتتاح مشروع جديد، وهو عبارة عن مطعم يحمل اسم Youka's، في مدينة السادس من أكتوبر.

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن، منهم حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، وأكرم حسني، ومحمد أنور، وعلاء مرسي، وأحمد فتحي.

حمدي الميرغني نشر صورة من الحفل، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ووجه تهنئة خاصة لبيومي فؤاد.

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حمدي قال: "تجمع الأحبة برعاية شاهبندر الكوميديا العم بيومي فؤاد بمناسبة افتتاح مطعمه .. مبروووك ويارب يبقي فتحة خير عليك".

يذكر أن الفنان المصري بيومي فؤاد كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بـ 3 مسلسلات هم: "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل "2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس.