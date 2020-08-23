علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها مع منى زكي وأحمد السعدني.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية علا رشدي بعيد ميلادها مع زوجها الفنان أحمد داوود، بالإضافة إلى حضور عدد من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من النجمة منى زكي، والفنان أحمد السعدني، والإعلامية إنجي علي.

علا نشرت صورة من الحفل، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "ليلة عيد ميلادي كانت مميزة، وأشكركم جميعًا على أمنيات عيد ميلادي الرائعة".

ومن جانبه، احتفل الفنان أحمد داود بعيد ميلاد زوجته علا رشدي، حيث نشر صورة تجمعه بها وابنيهما، على حسابه بموقع “انستجرام"، وعلق قائلا: “عيد ميلاد سعيد سنتوتي.. كلنا بنحبك”".

Advertisements

علا علقت على تهنئة زوجها، بقولها: “حبايب قلبي ربنا يخليكوا ليا يا رب"، كما نشرت صورة لها، على حسابها بموقع “انستجرام”، وكتبت: “إنه عيد ميلادي.. إنه عيد ميلادي، شكرا لكم جميعا على أمنياتكم الرائعة لي.. بحبكم جميعا".

يذكر أن الفنانة علا رشدي كانت قد شاركت في شهر رمضان الماضي بمسلسلين هما: “ونحب تاني ليه” بطولة ياسمين عبدالعزيز، و”بـ 100 وش” بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.