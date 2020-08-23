رانيا منصور تحتفل بزفاف شقيقتها التوأم "نورهان".. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية رانيا منصور بزفاف شقيقتها التوأم "نورهان"،إلى مدير عام البرامج بشركة سينرجى عمرو كمال.

رانيا نشرت مجموعة صور من حفل زفاف شقيقتها، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، حيث تألقت بـ "جامبسوت" باللون الأزرق اللامع، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف.

أما شقيقتها العروس فقد أطلت بفستان أبيض مشقوق عند منطقة البطن ومكشوف الذراعين، وأسدلت شعرها وزينته باكسسوار مميز باللون الأبيض.

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الفنانة الشابة وجهت تهنئة لشقيقتها، بقولها: " أحلى عروسة وعريس فى الدنيا ربنا يفرحكوا ويسعد قلبكوا @nourhanmansourofficial @amrkamal308".

ومن جانبها نشرت العروس مجموعة صور من حفل زفافها، على حسابها الخاص على "انستجرام"، وعلقت: "كتبنا الكتاب وعلينا الجواب عقبال عندكوا".

يذكر أن نورهان منصور كانت قد شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية، وهي مسلسل "7 أرواح"، ومسلسل "الخروج"، ومسلسل "نصيبي وقسمتك3".