شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع عاصى الحلانى وابنه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل دويتو غنائى جديدة مع ابنه الوليد بعنوان "حبيبى"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن مفاجأة ألبوم عاصى الجديد.

واحتفل عاصى مؤخرا بحصد نجاح أغنيته "بعشقك"، التى طرحها على موقع "يوتيوب" منذ أشهر قليلة وصورها على طريقة الفيديو كليب، 3 ملايين من المشاهدات في وقت قصير من طرحها، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.

وشارك أيضا عاصى متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد وهو يعد الطعام برفقة أسرته داخل مزرعته الخاصة، حيث لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه على المنصة الاجتماعية.

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى طرح أغنيتين، الأولى أغنية "رجعتينى لبدايتى"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والثانية "على مين متكلين"، من كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصي الحلاني، وتوزيع ‎طوني سابا، وماستر ‎محمد المقهور".