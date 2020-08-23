شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته هند حسنى بصورة ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة، على توجيه رسالة رومانسية لزوجته هند حسني، بمناسبة عيد ميلادها، قائلاً "كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وعقبال١٠٠سنه ويخليكي لينا"، وظهر كرارة في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يحتضن زوجته، مضيفاً عدد كبير من القلوب لرسالته الرومانسية، وسرعان ما استقبل كرارة عدد كبير من تعليقات أصدقائه ومتابعيه لتهنئة زوجته بعيد ميلاده ولتوجيه.

ويستعد النجم أمير كرارة، لمسلسله الجديد "عمر الناجى" ، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وعلم الخليج 365، أن المسلسل سيقدم على سلسلة أجزاء، أسوة بالمسلسلات الأمريكية، فضلا عن ترجمته بعدة لغات، نظرا لضخامة الإنتاج والسيناريو الجيد والقصة التى يقدمها بيتر ميمى وكرارة سويا، كما يتم تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

كما يقدم المخرج بيتر ميمى، مسلسل " الاختيار2"، مع النجم كريم عبد العزيز، ويكتب المسلسل هانى سرحان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، إنتاج سينرجى.