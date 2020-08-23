شكرا لقرائتكم خبر عن هل تغادر كاتى بيرى هوليوود حفاظًا على ابنتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل كاتى بيرى وأورلاندو بلوم سيغادران هوليوود بعدما تلد المغنية ابنتها؟ نشرت مجلة Star Magazine تقريرا جديدا بعنوان "Katy & Orlando Saying Goodbye To Hollywood" ويزعم التقرير أن النجمة كاتى بيرى وخطيبها النجم أورلاندو بلوم سيغادران هوليوود، ووفقًا للمجلة فإن الأبوة والأمومة جعلت كاتى بيرى وأورلاندو بلوم يعيدان التفكير فى أسلوب حياتهما ويتطلعان إلى تربية ابنتهما لمدة فى الشمال الغربى للبلاد ب سانتا باربرا والتى تعتبر من وجه نظرهما أكثر أمانًا وملاءمة للأطفال.

وأضاف مصدر المجلة والذى يشار إليه فى التقرير باسم "صديق" الزوجين، أن هذه الخطوة كانت فى خطط الثنائى منذ شهور .

لكن يبدو أن تقرير المجلة مخادع فنفس المجلة نشرت من قبل ان كاتي و أورلاندو، في حالة حرب ويتصارعان علي الثروات ، وهذا ما يعطل زواجهما، في حين أن النجمة تحضر للحمل وهي سعيدة كما كشفت عن فيديو يظهر غرفة ابنتها في نفس المنزل الذي تعيش فيه، فإذا كانت ستنتقل لماذا حضرت غرفة ابنتها بهذا الشكل، وعلي جانب اخر اكد أورلاندو مؤخرا انها متحمس لاستقبال ابنته، ولم يذكر أي شئ عن الانتقال.

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وعلى جانب آخر نشر موقع جريدة ديلى ميل أن كاتي بيري و أورلاندو بلوم شوهدا مؤخرا يتفقدان ثلاثة عقارات ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مونتيسيتو ، كاليفورنيا على بعد حوالي ساعة ونصف من شمال لوس أنجلوس وعلى بعد 10 دقائق فقط من سانتا باربرا ، حيث ولدت بيري ونشأت.

وكانت أسعار تلك العقارات تتراوح ما بين 10 ملايين دولار وما فوق ، وتبلغ مساحتها 10000 قدم مربع على الأقل وتقع على عدة فدادين وكلها تقع في التلال الخصبة في مقاطعة سانتا باربرا.

وهو ما يجعل حقيقة انتقال كاتي بيري من هوليوود امر غامض حتى الان.