شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنان محمد قشطة يستنجد لإنقاذ والده.. ومدير مستشفى الهلال: هنعمله عملية فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام قشطة، ابن الفنان محمد قشطة، إن والده منذ 8 شهور أصيب بلجطة وتوقف النصف الشمال عن الحركة، بالإضافة إلى أنه وقع على الأرض وأصيب بكسر في الحوض، وتوجهنا لمستشفى التأمين الصحي، وتم استخراج علاج على نفقة الدولة، وتم تحديد موعد لإقامة عملية ولا بد أن يصوم، وفي اليوم الثاني اكتشف أن والده حصل على حقنة السيولة وأكدوا أنه سيتم تأجيل العملية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "المستشفى مقالتليش أنها هتأجل العملية، وعملوا فحص اكتشفوا أن عنده التهابات في الصدر، وشكوا أن عنده كورونا، ومفيش أصلا حد عندنا عنده كورونا، والمفروض أنهم طالبين أن يتم عمل المسحة برة، لكن هو للأسف مش قادر يتحرك ومينفعش ننقله".

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، إنه سيتم عمل كل اللازم له من أجل الاطمئنان على حالته، مشيرا إلى أنه تم عمل مسحة كورونا والنتيجة سلبية، وسيتم تحديد موعد للعملية في أقرب وقت.