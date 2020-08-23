شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأخيرة لفيلم Wonder Woman 1984 قبل عرضه فى أكتوبر المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، عن الملامح الأخيرة للفيلم قبل عرضه في أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائي، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة في عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

Advertisements

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.