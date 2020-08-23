شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يغنى "منصور يا زمالك" احتفالا بالفوز على ‏الأهلى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان القدير صلاح عبد الله المعروف بانتمائه لنادى ‏الزمالك، بالفوز على النادى الأهلى بنتيجة 3 – 1 فى المبارة التى ‏جمعت بينهما اليوم السبت على استاد القاهرة، ونشر فيديو على ‏حسابه الشخصى على "فيس بوك" يغنى فيه "منصور يا زمالك".‏

كان الفنان صلاح عبد الله قد حرص على الاحتفال بمناسبة عيد ‏ميلاد ابنته جنى من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ‏حيث نشر صورة تجمعهما معاً، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتى ‏أنا، يا آخر عنقود الهنا، يا چنى".‏

Advertisements

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله وصف النجم الراحل نور ‏الشريف بأنه "نور الفن الذى لن ينطفئ أبداً"، وذلك إحياء لذكرى ‏وفاة نور الشريف الخامسة، الذى رحل الفنان الكبير عن عالمنا فى ‏‏11 أغسطس عام 2015، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه على ‏إنستجرام، صورة تجمعه بالنجم نور الشريف من أحد أعمالهما، ‏كُتب عليها: "مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن ‏اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى ‏العزيز الغالى .. مع السلامة يا مشوارى من كتيبة الإعدام لحد ‏مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالى".‏