شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يغنى "منصور يا زمالك" احتفالا بالفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
كان الفنان صلاح عبد الله قد حرص على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنته جنى من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعهما معاً، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتى أنا، يا آخر عنقود الهنا، يا چنى".
وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله وصف النجم الراحل نور الشريف بأنه "نور الفن الذى لن ينطفئ أبداً"، وذلك إحياء لذكرى وفاة نور الشريف الخامسة، الذى رحل الفنان الكبير عن عالمنا فى 11 أغسطس عام 2015، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بالنجم نور الشريف من أحد أعمالهما، كُتب عليها: "مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى العزيز الغالى .. مع السلامة يا مشوارى من كتيبة الإعدام لحد مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالى".
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