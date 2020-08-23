شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار عن أغانى توأم روحى: سعيد بردود الفعل وأشكر من ساهم فى نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم وائل جسار عن سعادته بأغانى فيلم "توأم روحى"، وقال وائل لـ"الخليج 365": "الأغنية أحدثت ضجة كبيرة وكل ممثلى الفيلم يستحقون الشكر والتقدير".

وأضاف جسار: "بشكر كل الناس اللى حبت الأغنية وربنا يوفقنا جميعا، وشكر خاص من قلبى إلى جميع القائمين على الأغنية من ملحن ومخرج ومؤلف ومنتج خاصة الملحن محمد يحيى".

فيلم توأم روحى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.